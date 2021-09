The Good Life, l'ultima fatica di Hidetaka 'Swery' Suehiro ha una data di uscita (Di lunedì 20 settembre 2021) Con l'incredibile successo di Deadly Premonition, ora Hidetaka 'Swery' Suehiro ha lavorato ad un nuovo titolo. The Good Life è l'ultima fatica dello sviluppatore e ora, dopo una serie di rinvii, il gioco ha una data di uscita e un nuovissimo trailer. The Good Life è un "gioco di ruolo quotidiano" che segue le avventure di Naomi, una fotoreporter newyorkese che si trasferisce nella cittadina inglese di Rainy Woods per pagare un enorme debito. Ci sono molte opzioni sul fronte del lavoro: i giocatori possono guadagnare denaro attraverso la fotografia, il giardinaggio, la tosatura delle pecore, la produzione di marmellate, la consegna del latte, i casinò e persino la criptovaluta. Non mancheranno colpi di ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 20 settembre 2021) Con l'incredibile successo di Deadly Premonition, oraha lavorato ad un nuovo titolo. Theè l'dello sviluppatore e ora, dopo una serie di rinvii, il gioco ha unadie un nuovissimo trailer. Theè un "gioco di ruolo quotidiano" che segue le avventure di Naomi, una fotoreporter newyorkese che si trasferisce nella cittadina inglese di Rainy Woods per pagare un enorme debito. Ci sono molte opzioni sul fronte del lavoro: i giocatori possono guadagnare denaro attraverso la fotografia, il giardinaggio, la tosatura delle pecore, la produzione di marmellate, la consegna del latte, i casinò e persino la criptovaluta. Non mancheranno colpi di ...

