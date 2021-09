Strage all' università | studente apre il fuoco | almeno 8 morti e molti feriti

Advertising

04Carmen20 : RT @ChiodiDonatella: +++ #STRAGE ALL'#UNIVERSITÀ #PERM, #RUSSIA: 8 #MORTI E ALMENO 10 #FERITI - Geopoliticainfo : ????Il bilancio parziale della sparatoria all'università di #Perm sarebbe di cinque morti e sei feriti. Lo sostiene i… - infoitinterno : All'università armato fino ai denti, e fa una strage - riccardo_71 : RT @Radio1Rai: ??#Russia Ucciso dalle forze dell'ordine l'autore della sparatoria all'università di #Perm. Sembra fosse uno studente. Il bil… - Alcor48018 : RT @ChiodiDonatella: +++ #STRAGE ALL'#UNIVERSITÀ #PERM, #RUSSIA: 8 #MORTI E ALMENO 10 #FERITI -

Ultime Notizie dalla rete : Strage all

Terrore in Russia. Uno studente dell'università statale di Perm ha aperto il fuoco contro i colleghi provocando almeno otto morti e numerosi feriti. È stato ferito e catturato il giovane che questa ...... Cantor è stato via via un agglutinatore, ha incollato l'una'altra biografie molto diverse. Il ... quando, come in un teatro interiore, ricostruisce le vicende di una dellepiù efferate ...Ucciso dalla polizia l'autore della strage, è uno studente di 18 anni. "Odio me stesso, ma voglio fare del male a tutti quelli che si mettono sulla mia strada", recitava il suo post sul fb russo prima ...Strage all'università di Perm, in Russia, dove uno studente armato ha aperto il fuoco nel campus, uccidendo almeno 8 persone e ferendone a decine. Testimoni raccontano di studenti che, per fuggire all ...