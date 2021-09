Psg: per Messi esordio in casa con sostituzione (Di lunedì 20 settembre 2021) Un esordio in casa vittorioso, ma "macchiato" da una sostituzione sgradita nel secondo tempo. Lionel Messi si è `presentato` sul campo ai tifosi del Parco dei Principi e il Paris Saint-Germain è riuscito a battere in extremis il Lione, conquistando la sesta vittoria in altrettante giornate in Ligue 1. Messi, il colpo di mercato della proprietà del club, ha centrato due legni e costretto il portiere avversario Anthony Lopes a un super intervento, ma è apparso lontano dalla sua forma migliore. Sul risultato di 1-1, il 34enne fuoriclasse argentino è stato sostituito dall`ex interista Achraf Hakimi ed è apparso tutt`altro che contento della decisione dell`allenatore, il suo connazionale argentino Mauricio Pochettino. La `Pulce` ha ricevuto gli applausi del suo pubblico, ma i maligni hanno sottolineato che ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 20 settembre 2021) Uninvittorioso, ma "macchiato" da unasgradita nel secondo tempo. Lionelsi è `presentato` sul campo ai tifosi del Parco dei Principi e il Paris Saint-Germain è riuscito a battere in extremis il Lione, conquistando la sesta vittoria in altrettante giornate in Ligue 1., il colpo di mercato della proprietà del club, ha centrato due legni e costretto il portiere avversario Anthony Lopes a un super intervento, ma è apparso lontano dalla sua forma migliore. Sul risultato di 1-1, il 34enne fuoriclasse argentino è stato sostituito dall`ex interista Achraf Hakimi ed è apparso tutt`altro che contento della decisione dell`allenatore, il suo connazionale argentino Mauricio Pochettino. La `Pulce` ha ricevuto gli applausi del suo pubblico, ma i maligni hanno sottolineato che ...

