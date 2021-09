Nel secondo trimestre cresce l'occupazione dipendente (Di lunedì 20 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel secondo trimestre l'input di lavoro, misurato in termini di Ula (Unità di lavoro equivalenti a tempo pieno), aumenta sia su base trimestrale (+3,2% rispetto al I trimestre 2021) sia su base annua (+18,3% rispetto al II trimestre 2020). Anche l'occupazione mostra una crescita congiunturale e tendenziale. E' quanto emerge dai dati della Nota trimrestrale sull'occupazione di Istat, ministero del Lavoro, Inps, Inail e Anpal. Su base congiunturale, la crescita dei dipendenti si osserva in termini sia di occupati (+1,7%, Istat) sia di posizioni lavorative del settore privato extra-agricolo (+0,6%, Istat). Per queste ultime l'aumento è il risultato di una crescita che è lieve nell'industria in senso stretto (+0,3%, +11 mila posizioni), leggermente più significativa nei ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nell'input di lavoro, misurato in termini di Ula (Unità di lavoro equivalenti a tempo pieno), aumenta sia su base trimestrale (+3,2% rispetto al I2021) sia su base annua (+18,3% rispetto al II2020). Anche l'mostra una crescita congiunturale e tendenziale. E' quanto emerge dai dati della Nota trimrestrale sull'di Istat, ministero del Lavoro, Inps, Inail e Anpal. Su base congiunturale, la crescita dei dipendenti si osserva in termini sia di occupati (+1,7%, Istat) sia di posizioni lavorative del settore privato extra-agricolo (+0,6%, Istat). Per queste ultime l'aumento è il risultato di una crescita che è lieve nell'industria in senso stretto (+0,3%, +11 mila posizioni), leggermente più significativa nei ...

Advertising

Coninews : ANCORA UN OROOOOOO! ???????? Secondo titolo mondiale per la canoa velocità azzurra a Copenaghen! Nicolae #Craciun e Da… - PBPcalcio : Peccato aver regalato un tempo alla #Juve. Nel secondo tempo ci siamo messi in ordine, siamo venuti fuori bene e po… - carlosibilia : Secondo il rapporto dell’Osservatorio sul Precariato Inps, le posizioni di lavoro nel settore delle costruzioni son… - Marteensis : RT @blinkhbdl: secondo mattarella nel 2020 ha fatto un patto con il demonio accettando una pandemia di tre anni in cambio dell'imbattibilit… - imnotyourbabyy : RT @blinkhbdl: secondo mattarella nel 2020 ha fatto un patto con il demonio accettando una pandemia di tre anni in cambio dell'imbattibilit… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel secondo Sesso nell'auto della polizia anziché rispondere alle emergenze, licenziati due agenti. La registrazione: 'Spogliamoci' ... secondo quanto riporta il The Sun, Paton, di 39 anni, è stato sentito gemere e dire: 'Aww, ... Sia Edwards che Paton si sono dimessi dalla polizia del Surrey prima che lo facesse il tribunale, nel ...

Biciclette e e - bike, un'industria (verde) da 9 miliardi L'industria della bici vale 9 miliardi di euro e nel 2020 è stata sostenuta soprattutto dalle e - ... Soprattutto al Nord infatti, secondo l'analisi di Banca Ifis, sta esplodendo una vera e propria bici ...

Nel secondo trimestre cresce l’occupazione dipendente, tirano servizi e costruzioni Il Sole 24 ORE Jasmine Paolini, primo centro Wta nel grande 2021 del nostro tennis E’ stata davvero una grande settimana, vincere il primo titolo è un grande traguardo per me, e farlo sul cemento lo rende ancora più speciale». Quello della Paolini è stato il 75esimo trionfo di un’it ...

Nel secondo trimestre cresce l’occupazione dipendente L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

...quanto riporta il The Sun, Paton, di 39 anni, è stato sentito gemere e dire: 'Aww, ... Sia Edwards che Paton si sono dimessi dalla polizia del Surrey prima che lo facesse il tribunale,...L'industria della bici vale 9 miliardi di euro e2020 è stata sostenuta soprattutto dalle e - ... Soprattutto al Nord infatti,l'analisi di Banca Ifis, sta esplodendo una vera e propria bici ...E’ stata davvero una grande settimana, vincere il primo titolo è un grande traguardo per me, e farlo sul cemento lo rende ancora più speciale». Quello della Paolini è stato il 75esimo trionfo di un’it ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.