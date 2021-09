Myanmar: scontri a fuoco tra dissidenti e militari (Di lunedì 20 settembre 2021) Proseguono in Myanmar le imboscate e gli scontri a fuoco tra i dissidenti e i militari al potere. Che lo scorso febbraio con un gravissimo colpo di stato hanno destituito la presidente eletta Aung San Suu Kyi. Da allora, la situazione è precipitata in un baratro senza possibilità di risalita. Le manifestazioni pacifiche sono diventate resistenza armata. Leggi su periodicodaily (Di lunedì 20 settembre 2021) Proseguono inle imboscate e glitra ie ial potere. Che lo scorso febbraio con un gravissimo colpo di stato hanno destituito la presidente eletta Aung San Suu Kyi. Da allora, la situazione è precipitata in un baratro senza possibilità di risalita. Le manifestazioni pacifiche sono diventate resistenza armata.

Ultime Notizie dalla rete : Myanmar scontri Myanmar. Sulle minoranze ostili cala lo spettro del disastro umanitario Gli ultimi scontri a Mongko, nello Stato di Shan, dove i ribelli hanno ucciso 23 soldati ... È cristiano il 6 per cento degli abitanti Il 6 per cento della popolazione del Myanmar è di religione ...

Facebook non riesce a moderare alcuni post perché la sua intelligenza artificiale non sa le lingue La piattaforma era già stata accusata nel 2018 di avere tardato ad agire quando in Myanmar era ... Durante gli scontri tra israeliani e palestinesi dei mesi scorsi Facebook ha bloccato sulle sue ...

MYANMAR Chin: si intensificano gli scontri tra milizie e militari AsiaNews Myanmar: scontri a fuoco tra dissidenti e militari In Myanmar continuano gli scontri a fuoco tra dissidenti e militari. Forze di sicurezza colpite da una bomba artigianale a Yangon.

Chin: si intensificano gli scontri tra milizie e militari La società di telecomunicazioni Telenor si ritira dal Paese perché si riufiuta di intercettare i propri clienti per la giunta golpista. Per il momento il regime militare non ottiene un s ...

