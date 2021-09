Morata in dubbio per lo Spezia, tocca a Kean? Le alternative di Max (Di lunedì 20 settembre 2021) Alvaro Morata è in dubbio per la trasferta di Spezia. L'attaccante spagnolo ha chiesto il cambio con il Milan a seguito di un indurimento all'adduttore, venti minuti dopo la ripresa. Sensazione: si è ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 20 settembre 2021) Alvaroè inper la trasferta di. L'attaccante spagnolo ha chiesto il cambio con il Milan a seguito di un indurimento all'adduttore, venti minuti dopo la ripresa. Sensazione: si è ...

Advertising

GiovaAlbanese : RT @Gazzetta_it: Morata in dubbio per lo Spezia, tocca a Kean? Le alternative di Max - sportli26181512 : Morata in dubbio per lo Spezia, tocca a Kean? Le alternative di Max: Morata in dubbio per lo Spezia, tocca a Kean?… - Gazzetta_it : Morata in dubbio per lo Spezia, tocca a Kean? Le alternative di Max - MassimoBenesse1 : @faberskj @MarioSironi Il mio dubbio è che Allegri pensi che Morata-Dybala-Cuadrado e Chiesa non possano giocare in… - Tutankhamon971 : @Fedeshi_ Si non lo metto in dubbio, con la sua velocitá avrebbe recuperato su Morata comunque -