Milan | Scaroni svela la data del rientro di Ibrahimovic

(Di lunedì 20 settembre 2021) In questo tour de force di inizio stagione iled i suoi tifosi attendono novità dopo l’infortunio di Zlatan. Dopo quattro mesi di assenza dai campi Zlatanè tornato in campo nel match di campionato contro la Lazio, gara vinta 2 a 0 con lo svedese a segno nella ripresa. Il giocatore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AntoVitiello : 'Il rinnovo di #Kessie? Ho una grande fiducia in Maldini e Massara che stanno negoziando con lui. Mantengo un cauto… - Scaroni: 'Milan, l'obiettivo è arrivare almeno quarti. Abbiamo bisogno di un nuovo stadio'

torna a parlare di: nuovo stadio, obiettivi stagionali e ritorno di Ibrahimovic. Il presidente rossonero non si nasconde. Paoloin queste ore ha rilasciato un'intervista alla ...Il presidente del, Paolo, è stato intervistato da 'Quarta Repubblica' , e la stessa verrà proposta in prima serata questa sera su Retequattro . Nelle anticipazioni uscite, si può leggere nelle parole di ...Infortunio Ibrahimovic - Scaroni ha lasciato alcune dichiarazioni interessanti sull'obiettivo in campionato e sul rientro di Ibrahimovic.Paolo Scaroni a tutto campo “Desidero che gli stadi vengano riempiti al 100% o almeno al 75% perché per noi è un danno economico importante. Sono fiducioso che il Governo acce ...