La figlia di Spalletti va ad abbracciare il padre | il gesto

(Di lunedì 20 settembre 2021) Per Lucianoarriva un grande risultato con la vittoria contro l'Udinese che gratifica il suo lavoro svolto finora, ma emerge anche un altro bel momento per lui nel corso di un'intervista. Mentre il tecnico rilascia alcune dichiarazioni, interviene laMatilde pronta adilcon addosso la maglia di Osimhen.

Advertising

Napoli_Report : .@m_ugolini: “Stasera allo stadio c’erano tanti tifosi del #Napoli, ma c’era una tifosa speciale: la figlia di Luci… - Nellodauria0 : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - #Spalletti e la figlia ?? - ecammafa_ : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - #Spalletti e la figlia ?? - Marinapartenope : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - #Spalletti e la figlia ?? - papocchio : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - #Spalletti e la figlia ?? -

Ultime Notizie dalla rete : figlia Spalletti

La Gazzetta dello Sport

Se litigheranno, De Laurentiis e? Nel calcio la risposta è semplice: dipende dai ... Gotti non farà stravolgimenti CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Ancora un Royal Baby, nata ladi ...Non cambierei con nulla al mondo vedere miasorridere. Stare al Real Madrid è stato molto ... Di Lorenzo a destra e Malcuit a sinistra,ha scelto Marchetti: "Insigne non si farà ...Le pagelle del Leicester (di Pierpaolo Matrone) Schmeichel 6 - Il Napoli attacca molto, ma sbatte sempre sui suoi guantoni. Bello il riflesso su Lozano.Non convocato da Spalletti per la sfida contro il Leicester per infortunio, Mario Rui si godrà i primi giorni di vita della sua terza figlia.