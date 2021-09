Juventus, Legrottaglie: “La società non ha idee chiare sulla visione del club” (Di lunedì 20 settembre 2021) A margine del match di ieri sera tra Juventus e Milan, il doppio ex Nicola Legrottaglie ha parlato ai microfoni di “1 Football club” su 1 Station Radio, raccontando il momento della squadra bianconera. L’ex difensore si è soffermato soprattutto sul lavoro svolto dalla società bianconera, che a suo avviso sarebbe senza visione sul futuro. Ecco le sue parole. “Più che concentrarmi su ciò che dice Allegri e il suo modo di giocare, farei un’analisi sulle scelte della società negli ultimi tre anni. Sono passati dal mandare via un allenatore per cercare di creare un’altra mentalità e dopo tre anni ritrovarsi con lo stesso. Probabilmente non c’era un’idea chiara sulla visione da dare al club per i successivi dieci anni. È una questione di ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 settembre 2021) A margine del match di ieri sera trae Milan, il doppio ex Nicolaha parlato ai microfoni di “1 Football” su 1 Station Radio, raccontando il momento della squadra bianconera. L’ex difensore si è soffermato soprattutto sul lavoro svolto dallabianconera, che a suo avviso sarebbe senzasul futuro. Ecco le sue parole. “Più che concentrarmi su ciò che dice Allegri e il suo modo di giocare, farei un’analisi sulle scelte dellanegli ultimi tre anni. Sono passati dal mandare via un allenatore per cercare di creare un’altra mentalità e dopo tre anni ritrovarsi con lo stesso. Probabilmente non c’era un’idea chiarada dare alper i successivi dieci anni. È una questione di ...

