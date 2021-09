(Di lunedì 20 settembre 2021) Domenica Hamdullah Namony, ildi, hache le impiegate deldidovranno, con la sola eccezione di quelle che non possono essere sostituite da uomini. La decisione deldi

Tg3web : 'Non tornate al lavoro, state a casa', così ha detto oggi il sindaco di Kabul alle donne dipendenti pubbliche della… - giove_luna : Il sindaco talebano di Kabul ha detto che le dipendenti del comune devono restare a casa - barbaraboc : RT @ilpost: Il sindaco talebano di Kabul ha detto che le dipendenti del comune devono restare a casa - ilpost : Il sindaco talebano di Kabul ha detto che le dipendenti del comune devono restare a casa - AlexBonoVox1 : RT @Michele_Arnese: Il nuovo sindaco talebano di Kabul, Hamdullah Nomany, ha deciso che le donne dipendenti pubbliche nella città dovranno… -

Kabul, quasi 3.000 donne a casa dal lavoro: l'annuncio delLa narrazione del nuovo ... che la condizione delle donne nell'Afghanistan del nuovo governocambierà molto velocemente. La ...'Il regimesi copre ogni giorno peggiore, oggi con il divieto di lavoro proclamato daldi Kabul: questa è anche una dittatura degli uomini. È sempre più necessario stare accanto alle donne ...Dopo aver vietato alle donne il diritto all'istruzione, i talebani vietano anche il diritto al lavoro. Situazione preoccupante in Afghanistan ...Come riportato da fonti estere, il primo cittadino della capitale ha annunciato che “abbiamo ritenuto necessario fermare il lavoro delle donne per un po‘“. Rivendicano i propri diritti, nella concreta ...