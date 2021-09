Il dramma della natura: 63 pinguini africani in via di estinzione uccisi da uno sciame di api (Di lunedì 20 settembre 2021) Uno sciame di centinaia o addirittura migliaia di api ha attaccato decine di esemplari di pinguini africani, specie in via di estinzione, uccidendoli. Ha davvero dell’incredibile quanto accaduto in Sudafrica dove uno sciame di insetti ha provocato la morte di decine di pinguini. Il dramma, come sottolineato dalla BBC, si è consumato nei pressi di L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 20 settembre 2021) Unodi centinaia o addirittura migliaia di api ha attaccato decine di esemplari di, specie in via di, uccidendoli. Ha davvero dell’incredibile quanto accaduto in Sudafrica dove unodi insetti ha provocato la morte di decine di. Il, come sottolineato dalla BBC, si è consumato nei pressi di L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

ZZiliani : Dramma del giornalismo al #Club di #Caressa (orfano della Serie A). Nonostante a #Sky le giornaliste competenti si… - FerdiGiugliano : 'Il G20 deve porsi come obiettivi primari il rispetto delle libertà e il mantenimento della pace. La crisi in Afgha… - FrankTot5 : Da oltre 30 anni il nano pregiudicato, utile idiota della P2, trascina il paese verso il disastro. Mediocre e crimi… - sportface2016 : Svolta nel caso della morte di #Bergamini: rinviata a giudizio per omicidio l'ex fidanzata - IlConteIT : RT @AdriMCMLXI: @Herbert403 @fanpage ah, dici che non era vaccinato? non ci avevo pensato; quella in effetti è una zona cakla sicuramente… -