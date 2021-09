DON MATTEO 13: COMMOZIONE E APPLAUSI SUL SET PER L’ADDIO DI TERENCE HILL (Di lunedì 20 settembre 2021) TERENCE HILL ha girato la sua ultima scena nei panni di Don MATTEO. A Spoleto, tra COMMOZIONE e APPLAUSI, il cast e le maestranze della serie di Rai1 hanno salutato il parroco più famoso della tv. Le riprese proseguiranno nei prossimi mesi, senza HILL e con Raoul Bova che entra in scena nei panni di Don Massimo, sacerdote dalla vocazione adulta al suo primo incarico. Dalla bici di Don MATTEO si passerà alla moto di Don Massimo ma lo stile francescano, l’approccio con i fedeli e i gialli di puntata non cambieranno. Come reagirà il pubblico a questo storico cambiamento? ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 20 settembre 2021)ha girato la sua ultima scena nei panni di Don. A Spoleto, tra, il cast e le maestranze della serie di Rai1 hanno salutato il parroco più famoso della tv. Le riprese proseguiranno nei prossimi mesi, senzae con Raoul Bova che entra in scena nei panni di Don Massimo, sacerdote dalla vocazione adulta al suo primo incarico. Dalla bici di Donsi passerà alla moto di Don Massimo ma lo stile francescano, l’approccio con i fedeli e i gialli di puntata non cambieranno. Come reagirà il pubblico a questo storico cambiamento? ...

