Demme e Lobotka vicini al rientro: ecco quando torneranno a disposizione di Spalletti (Di lunedì 20 settembre 2021) L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino ha parlato delle condizioni di Diego Demme e Stanislav Lobotka. I due mediani sono ancora fuori e hanno costretto Fabian Ruiz e il neo-acquisto Anguissa a fare gli straordinari in loro assenza, anche se i loro infortuni potrebbero essere smaltiti nel giro di altro poco tempo. eccon quanto riportato dal quotidiano: "Non fa parte dei convocati (per l'Udinese, ndr) Lobotka, il centrocampista slovacco ha svolto ieri lavoro personalizzato in palestra, salterà anche la prossima trasferta con la Sampdoria, e tornerà contro il Cagliari (partita in programma domenica 26 settembre, ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 settembre 2021) L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino ha parlato delle condizioni di Diegoe Stanislav. I due mediani sono ancora fuori e hanno costretto Fabian Ruiz e il neo-acquisto Anguissa a fare gli straordinari in loro assenza, anche se i loro infortuni potrebbero essere smaltiti nel giro di altro poco tempo.n quanto riportato dal quotidiano: "Non fa parte dei convocati (per l'Udinese, ndr), il centrocampista slovacco ha svolto ieri lavoro personalizzato in palestra, salterà anche la prossima trasferta con la Sampdoria, e tornerà contro il Cagliari (partita in programma domenica 26 settembre, ...

