Casa: Istat, +1,7% prezzi in secondo trimestre 2021 (Di lunedì 20 settembre 2021) Nel secondo trimestre 2021 l'indice dei prezzi delle abitazioni acquIstate dalle famiglie, per fini abitativi o per investimento, è aumentato dell'1,7% rispetto al trimestre precedente e dello 0,4% ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 20 settembre 2021) Nell'indice deidelle abitazioni acque dalle famiglie, per fini abitativi o per investimento, è aumentato dell'1,7% rispetto alprecedente e dello 0,4% ...

Advertising

ilmetropolitan : ?? #Casa. #Istat: In II° trimestre prezzi #abitazioni +1,7% - daybinary : Casa: Istat, +1,7% prezzi in secondo trimestre 2021 - CatelliRossella : Casa: Istat, +1,7% prezzi in secondo trimestre 2021 - Economia - ANSA - fisco24_info : Casa: Istat, +1,7% prezzi in secondo trimestre 2021: Crescita legata ad impennata delle compravendite - angelicabaires : RT @Ezio36640283: @frabruno88 L'ISTAT,al 31.12.2020 ne ha dichiarati morti per Covid per tutta Italia 75.891(ufficiali da sito),pari all'1,… -