Ancelotti: «Spalletti e De Laurentiis sono persone oneste, si può discutere ma alla fine si va d’accordo» (Di lunedì 20 settembre 2021) Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio anch’io Sport, su Rai Radio1. Il Real ieri ha vinto in rimonta a Valencia 2-1 con i gol negli ultimi minuti di Benzema e Vinicius ed ora è in testa alla classifica della Liga. Ancelotti ha parlato del Napoli. “Il Napoli quest’anno è una squadra competitiva come lo è stata negli scorsi anni, se può vincere non lo so ma di certo può competere”. Sulla sua esperienza partenopea e sui rapporti tra Spalletti e De Laurentiis: “A Napoli mi sono trovato molto bene, ho tante partite addosso e ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 settembre 2021) Il tecnico del Real Madrid, Carlo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio anch’io Sport, su Rai Radio1. Il Real ieri ha vinto in rimonta a Valencia 2-1 con i gol negli ultimi minuti di Benzema e Vinicius ed ora è in testaclassifica della Liga.ha parlato del Napoli. “Il Napoli quest’anno è una squadra competitiva come lo è stata negli scorsi anni, se può vincere non lo so ma di certo può competere”. Sulla sua esperienza partenopea e sui rapporti trae De: “A Napoli mitrovato molto bene, ho tante partite addosso e ...

Advertising

napolista : A Rai Radio1: “A Napoli sono stato molto bene, ma quando non c’è sintonia tra allenatore e società è giusto separar… - Salvato95551627 : RT @AAfca13: @RSaltato Sarri, Mazzarri, Benitez, Ancelotti, sono il passato. Grazie per quanto ci hanno dato ma oggi c’è solo #Spalletti. E… - AAfca13 : @RSaltato Sarri, Mazzarri, Benitez, Ancelotti, sono il passato. Grazie per quanto ci hanno dato ma oggi c’è solo… - YBah96 : RT @AscioneMauri: Avete mai visto Conte mourinho Ancelotti Spalletti allegri con questa ecatombe????? No....fine.... - AscioneMauri : Avete mai visto Conte mourinho Ancelotti Spalletti allegri con questa ecatombe????? No....fine.... -