Aida Yespica si commuove in diretta raccontando il suo dramma | “Quando avevo 7 anni…”

La bellissima Aida Yespica, ospite a 'Storie Italiane, si commuove davanti la conduttrice Eleonora Daniele, rivivendo un particolare momento del passato che l'ha decisamente segnata e che la condiziona anche nel presente, fino a rovinarle la sua vita sentimentale: uno stupro, quando aveva ancora 7 anni, da parte di un amico di famiglia. Aida Yespica "ho subito abusi a sette anni, un dolore che avevo rimosso" ????https://t.co/sdTq9D8vYV@eleonoradaniele pic.twitter.com/ptH2bEihSy — Storie Italiane (@storie italiane) September 20, 2021 Aida Yespica, la sua storia a Storie Italiane Un programma che è stato spesso cassa di risonanze per storie del genere: 'Storie Italiane' anche questa volta ha dato la possibilità ad una ...

