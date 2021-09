Tommaso Zorzi sospende il suo account Instagram

(Di domenica 19 settembre 2021) Da due giorni ormai il profilodinon compare più sulla piattaforma social. Il giurato di Drag Race Italia, in seguito a continui tentativi di attacchi hacker è stato costretto are l’. Su Twitter le spiegazioni della sua decisione. Da due giorni ormai, i follower dinon hanno più la possibilità di visitare il suo profiloperché l’utente non compare più Articolo completo: dal blog SoloDonna

