San Felice Circeo: balli ammassati, zero distanziamento, e nessuna mascherina. Chiuso un locale (Di domenica 19 settembre 2021) balli ammassati e zero mascherine o distanziamento. E’ questa la scena a cui hanno assistito gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Terracina durante i controlli finalizzati al contrasto della pandemia da “Covid – 19, con particolare attenzione nelle zone della movida, svolti nel fine settimana. Il locale Chiuso Nella corso della nottata odierna, a San Felice Circeo, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Terracina hanno sanzionato un noto locale “discoteca” di quella cittadina. Al momento del controllo, gli agenti hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 19 settembre 2021)mascherine o. E’ questa la scena a cui hanno assistito gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Terracina durante i controlli finalizzati al contrasto della pandemia da “Covid – 19, con particolare attenzione nelle zone della movida, svolti nel fine settimana. IlNella corso della nottata odierna, a San, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Terracina hanno sanzionato un noto“discoteca” di quella cittadina. Al momento del controllo, gli agenti hanno ...

Advertising

fattoquotidiano : L’ingegnere Salvatore De Felice prese 17 anni nel processo “Ambiente svenduto”. Ora sarà capolista dei dem a San Gi… - CorriereCitta : San Felice Circeo: balli ammassati, zero distanziamento, e nessuna mascherina. Chiuso un locale - Elena__22 : RT @LetmeBSarah: Il sangue di #sangennaro si è sciolto. Io sono felice per la mia città e per il mio popolo. Perché che vi si creda o meno,… - stefanobellelli : @ostvest Beh, a quello si può rimediare. San Felice sul Panaro, invece, il Panaro non lo vedrà mai. - DOcastaldo : RT @LetmeBSarah: Il sangue di #sangennaro si è sciolto. Io sono felice per la mia città e per il mio popolo. Perché che vi si creda o meno,… -