LIVE – Parma-Cremonese 0-1 | Serie B 2021 2022 DIRETTA

(Di domenica 19 settembre 2021) Ladi, match valevole per la quarta giornata del campionato di. La stagione ha già preso il via ma adesso, dopo la sosta per le Nazionali, è tempo di iniziare a fare sul serio e di lanciare la corsa alla promozione. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di domenica 19 settembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH LE FORMAZIONI UFFICIALI AGGIORNA LA0-1 (3? ...

gabrielemajo : Post Edited: PARMA-CREMONESE (0-1 parziale primo tempo): LA DIRETTA LIVE A CURA DI ILARIA MAZZONI - gabrielemajo : Post Edited: PARMA-CREMONESE (0-0 parziale primo tempo): LA DIRETTA LIVE A CURA DI ILARIA MAZZONI - gabrielemajo : New post: PARMA-CREMONESE (0-0 parziale primo tempo): LA DIRETTA LIVE A CURA DI ILARIA MAZZONI - lore_coe : Senza Baez e Buonaiuto (indisponibili) la #Cremonese a #Parma se la gioca così: dentro dal 1' #Fagioli e #Vido… - ParmaLiveTweet : LIVE! Parma-Cremonese, crociati di nuovo al Tardini per la quarta giornata di B -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Parma

... che cercano la terza vittoria consecutiva per agganciare il Brescia secondo in classifica; reduci dal successo sul Cittadella gli ospiti, con una vittoria scavalcherebbero proprio ilin ...dopo la pioggia ora è uscito il sole, ma terreno pesante 14.55 Squadre in campo e pronte ... 14.30 Buongiorno a tutti per la direttadi Italia - Irlanda, match valevole per la ...La partita Parma - Cremonese del 19 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la 4° giornata di Serie B 2021/2022 ...La diretta live testuale di Parma-Cremonese, match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B 2021/2022 ...