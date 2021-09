Juve-Milan: Maignan ci prova, Tatarusanu è allertato (Di domenica 19 settembre 2021) Dubbi di formazione in casa Milan dove Pioli deve fare i conti con una lunga lista di infortunati ed indisponibili. Tra i pali Maignan ci prova. Il portiere infatti è nella lista dei convocati. Il francese proverà a stringere i denti per la sfida delle 20.45 contro la Juve a Torino. Il ragazzo ha problemi ad una mano. Tatarusanu è allertato, ma il tecnico Stefano Pioli deciderà all’ultimo. In lista c’è anche Florenzi che non è ancora al top della condizione e dell’inserimento tattico. Il mister per la difesa starebbe ragionando su due ipotesi diverse da quanto era emerso dopo la ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 19 settembre 2021) Dubbi di formazione in casadove Pioli deve fare i conti con una lunga lista di infortunati ed indisponibili. Tra i palici. Il portiere infatti è nella lista dei convocati. Il francese proverà a stringere i denti per la sfida delle 20.45 contro laa Torino. Il ragazzo ha problemi ad una mano., ma il tecnico Stefano Pioli deciderà all’ultimo. In lista c’è anche Florenzi che non è ancora al top della condizione e dell’inserimento tattico. Il mister per la difesa starebbe ragionando su due ipotesi diverse da quanto era emerso dopo la ...

Advertising

juventusfc : ?? Bella e importante ?? #JuveMilan, secondo Mister Allegri. ?? Leggi il report della sua conferenza stampa.… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri pre #JuveMilan LIVE su @JuventusTV:… - juventusfc : Allegri ??«La partita di domani è bella e importante, come sempre per Juve-Milan. La gara è più importante per loro… - zazoomblog : Juve-Milan: Maignan ci prova Tatarusanu è allertato - #Juve-Milan: #Maignan #prova - WtR3zCy4jaoo1ZF : RT @sportmediaset: #JuveMilan, lo strano testacoda dal sapore di scudetto. #SportMediaset -