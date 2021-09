Il principe Carlo «è pronto a ricucire con Harry e vuole conoscere la nipotina Lilibet» (Di domenica 19 settembre 2021) Carlo d’Inghilterra è pronto a fare un passo in avanti per ricucire il rapporto con il figlio Harry e per conoscere finalmente la sua quinta nipote, Lilibet Diana, che Meghan Markle ha dato alla luce lo scorso giugno. L’occasione ideale per una riconciliazione potrebbe essere il Giubileo di Platino della Regina, che si celebrerà il prossimo anno. Leggi su vanityfair (Di domenica 19 settembre 2021) Carlo d’Inghilterra è pronto a fare un passo in avanti per ricucire il rapporto con il figlio Harry e per conoscere finalmente la sua quinta nipote, Lilibet Diana, che Meghan Markle ha dato alla luce lo scorso giugno. L’occasione ideale per una riconciliazione potrebbe essere il Giubileo di Platino della Regina, che si celebrerà il prossimo anno.

Ultime Notizie dalla rete : principe Carlo Gb: soldi per onorificenze, Carlo sempre più in difficoltà Lo scandalo che ha travolto due settimane fa la fondazione del principe Carlo, sospettata di aver elargito onorificenze in cambio di cospicue donazioni, si allarga. E questa volta nel mirino c'è direttamente il primogenito della regina Elisabetta. Secondo il ...

