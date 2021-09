Green pass, Giorgetti: «Serve ad aumentare la libertà. Salvini? Andiamo d'amore e d'accordo» (Di domenica 19 settembre 2021) «Il Green pass obbligatorio Serve ad aumentare la liberta». Ne è convinto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti intervenuto al Micam, al via alla... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 19 settembre 2021) «Ilobbligatorioadla liberta». Ne è convinto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlointervenuto al Micam, al via alla...

Advertising

RobertoBurioni : Poliomielite, se non avete mai visto uno paralizzato da questo virus (sparito nel 1982 dal nostro paese) è perché n… - borghi_claudio : Intanto se non erro questo bel decreto del green pass ancora in Gazzetta ufficiale non c'è. Mi arrivano voci che st… - Mov5Stelle : Sul Green Pass la Lega ha offerto agli italiani il peggio del suo repertorio: ferocemente contraria a parole, salvo… - noitre32 : RT @GuidoDeMartini: ?? NO PASS ?? VISTO CHE il vaccino NON protegge dal contagio e che i vaccinati possono a loro volta contagiare, quale sig… - emillyele : RT @8GoodGoneGirl8: Tantissimi paesi europei oltre che ai vaccini offrono tamponi gratis a tutti. Tutti insieme anziché dividerci dovremmo… -