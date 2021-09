Evoluzione della morte e del game over nei videogiochi (Di domenica 19 settembre 2021) Sei morto. game over. Fine del gioco. Magari è il 1990 e hai appena perso una moneta da 500 lire tentando di sterminare gli alieni di Metal Slug. Magari è il 1994 e hai scagliato il controller del Super Nintendo dopo che Mario è caduto dentro un fosso. O forse è il 2011, e hai dovuto dire addio a decine di migliaia di anime su Dark Souls. La meccanica della morte nei videogiochi ha cambiato costantemente forma e visione nel corso degli anni, passando da semplice sinonimo di sconfitta, a dir poco fondamentale nell'epoca delle macchine Coin-Operated, fino ad assumere significati decisamente più profondi ... Leggi su eurogamer (Di domenica 19 settembre 2021) Sei morto.. Fine del gioco. Magari è il 1990 e hai appena perso una moneta da 500 lire tentando di sterminare gli alieni di Metal Slug. Magari è il 1994 e hai scagliato il controller del Super Nintendo dopo che Mario è caduto dentro un fosso. O forse è il 2011, e hai dovuto dire addio a decine di migliaia di anime su Dark Souls. La meccanicaneiha cambiato costantemente forma e visione nel corso degli anni, passando da semplice sinonimo di sconfitta, a dir poco fondamentale nell'epoca delle macchine Coin-Operated, fino ad assumere significati decisamente più profondi ...

