Eboli | Giulia Izzo in campo con Cuomo

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 20 settembre 2021), Architetto Urbanista con competenze in Restauro Architettonico, dopo varie esperienze negli studi professionali di Roma e del Sud, fonda con la commercialista, la Antonietta Salvato, IeS studio – finanza agevolata e architettura con l’obiettivo di restituire valore al Sud mettendo le persone nelle condizioni di ottenere finanziamenti per costruire. Il suo interesse per far crescere il territorio è talmente forte che l’ha portata a scegliere di candidarsi nella lista Idea Futuro a sostegno della Candidatura a Sindaco dell’onorevole Antonio. Perché hai deciso di candidarti a sostegno del candidato sindaco Antonio ...