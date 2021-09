Cerreto Guidi | 21enne muore nell’auto finita contro un albero nella notte

(Di domenica 19 settembre 2021) Aveva solo 21 anni e risiedevazona, è morto in un incidente stradale avvenuto nelle prime ore di oggi, 19 settembre 2021, a, in provincia di Firenze. Il giovane, intorno alle 3 del mattino, viaggiava sulla strada provinciale 31, fra Lazzeretto eGuisi, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso illlo della sua auto andando prima a sbattereune terminando la corsa in un'oliveta L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Cerreto Guidi

Un ragazzo di 21 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nelle prime ore di oggi a, in provincia di Firenze. Secondo quando appreso, il giovane si trovava alle tre di notte sulla strada provinciale 31 quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ...Empoli, 19 settembre 2021 - Tragedia nella notte, un ragazzo di 21 anni è morto dopo un terribile scontro in auto contro un albero. E' successo intorno alle 3,30 a. Secondo una prima ricostruzione la giovane vittima, alla guida di una Smart, avrebbe perso il controllo del mezzo all'uscita di una curva schiantandosi contro un albero. L'auto è ...Aveva solo 21 anni e risiedeva nella zona, è morto in un incidente stradale avvenuto nelle prime ore di oggi, 19 settembre 2021, a Cerreto Guidi, in provincia di Firenze. Il giovane, intorno alle 3 de ...