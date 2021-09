Salernitana, Castori: «Fidatevi, ci salveremo» (Di sabato 18 settembre 2021) Fabrizio Castori torna a parlare della brutta sconfitta in casa del Torino. Questa sera all’Arechi è attesa l’Atalanta e il tecnico sa di non potere sbagliare l’approccio alla gara. «Ho rivisto la gara e chiaramente ho riflettuto. Ci sono stati dei problemi e tocca a me risolverli. Si fa fatica ad affrontarli tutti assieme, ma mi aspetto dei passi in avanti. L’assetto conta ma non è tutto, per me è fondamentale l’atteggiamento: se non sei concentrato i moduli non contano, sono altri i requisiti fondamentali per ottenere risultati e iniziare a muovere la classifica. Non per presunzione, ma avverto grande fiducia. La riscontro per strada, ovunque vado e dico a tutti che la ... Leggi su footdata (Di sabato 18 settembre 2021) Fabriziotorna a parlare della brutta sconfitta in casa del Torino. Questa sera all’Arechi è attesa l’Atalanta e il tecnico sa di non potere sbagliare l’approccio alla gara. «Ho rivisto la gara e chiaramente ho riflettuto. Ci sono stati dei problemi e tocca a me risolverli. Si fa fatica ad affrontarli tutti assieme, ma mi aspetto dei passi in avanti. L’assetto conta ma non è tutto, per me è fondamentale l’atteggiamento: se non sei concentrato i moduli non contano, sono altri i requisiti fondamentali per ottenere risultati e iniziare a muovere la classifica. Non per presunzione, ma avverto grande fiducia. La riscontro per strada, ovunque vado e dico a tutti che la ...

