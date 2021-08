Traffico nel secondo fine settimana di agosto: ecco come è andata (Di lunedì 9 agosto 2021) Flussi particolarmente intensi in direzione sud, sulle principali direttrici verso le località di villeggiatura e in uscita dai centri urbani ROMA – Si avvia a conclusione il secondo fine settimana di agosto che ha confermato le previsioni da bollino nero per la mattina di sabato con Traffico molto intenso in direzione sud sulle principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e in uscita dai centri urbani. Bollino rosso dal pomeriggio di sabato e per tutta la giornata di domenica con Traffico intenso ma generalmente ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 9 agosto 2021) Flussi particolarmente intensi in direzione sud, sulle principali direttrici verso le località di villeggiatura e in uscita dai centri urbani ROMA – Si avvia a conclusione ildiche ha confermato le previsioni da bollino nero per la mattina di sabato conmolto intenso in direzione sud sulle principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e in uscita dai centri urbani. Bollino rosso dal pomeriggio di sabato e per tutta la giornata di domenica conintenso ma generalmente ...

