Elisabetta Canalis, la figlia di 6 anni è già un’influencer: il tutorial per truccarsi e struccarsi (Di lunedì 9 agosto 2021) Elisabetta Canalis nel 2015 è diventata mamma di Skyler Eva, avuta dal marito Brian Perri Oggi la bimba ha quasi 6 anni e sembra già pronta a percorrere le orme della mamma. LEGGI ANCHE:– La sua bimba a scuola anche ad Agosto. Sapete quanto costa un giorno di lezione? Il costo della retta è da capogiro Sul profilo Instagram di Elisabetta è comparso a sorpresa un video tutorial realizzato proprio dalla piccola Skyler, dove la bimba, come una perfetta influencer, realizza un tutorial per truccarsi prima di uscire. https://www.instagram.com/p/CSR2bmpHK4x/Dopo aver ... Leggi su funweek (Di lunedì 9 agosto 2021)nel 2015 è diventata mamma di Skyler Eva, avuta dal marito Brian Perri Oggi la bimba ha quasi 6e sembra già pronta a percorrere le orme della mamma. LEGGI ANCHE:– La sua bimba a scuola anche ad Agosto. Sapete quanto costa un giorno di lezione? Il costo della retta è da capogiro Sul profilo Instagram diè comparso a sorpresa un videorealizzato proprio dalla piccola Skyler, dove la bimba, come una perfetta influencer, realizza unperprima di uscire. https://www.instagram.com/p/CSR2bmpHK4x/Dopo aver ...

