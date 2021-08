Usa: è morto Barry, gufo - star di Central Park (Di domenica 8 agosto 2021) Barry, l'amatissimo gufo di Central Park, è morto dopo lo schianto con un camioncino questa notte. Lo riporta la Bbc. L'uccello - una femmina di allocco barrato, un rapace nordamericano della famiglia ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 8 agosto 2021), l'amatissimodi, èdopo lo schianto con un camioncino questa notte. Lo riporta la Bbc. L'uccello - una femmina di allocco barrato, un rapace nordamericano della famiglia ...

Ultime Notizie dalla rete : Usa morto Usa: è morto Barry, gufo - star di Central Park Barry, l'amatissimo gufo di Central Park, è morto dopo lo schianto con un camioncino questa notte. Lo riporta la Bbc. L'uccello - una femmina di allocco barrato, un rapace nordamericano della famiglia dei gufi - stava volando basso in cerca di ...

Usa: è morto Barry, gufo-star di Central Park

Barry, l'amatissimo gufo di Central Park, è morto dopo lo schianto con un camioncino questa notte. Lo riporta la Bbc. L'uccello - una femmina di allocco barrato, un rapace nordamericano della famiglia dei gufi - stava volando basso in cerca di ...

