Tiramisù melanzane e zucchine | un’idea fantasiosa con meno di 100 kcal!

(Di domenica 8 agosto 2021) Una ricetta inedita, fresca e deliziosa per un pieno di energia salutare: il, ovviamente salato e davvero dietetico. Composto praticamente soltanto da verdure e formaggio (scegliete la versione light) apporteràdi 100 calorie alla porzione!!! Un piatto unico che sorprenderà voi, i vostri familiari e gli ospiti a cui lo servirete con un’ovazione di altissimo gradimento! Curiose? Iniziamo!: ingredienti e preparazione Per questa ricetta leggera e delicata, procuratevi:, 500 ...

Advertising

annalucia_b : Melanzane impanate e tiramisù. Tutto camping-made a millecinquecento metri d'altezza. -

Ultime Notizie dalla rete : Tiramisù melanzane

il Resto del Carlino

... Pennette con, pomodorini e pinoli: primo piatto estivo e ricco di gusto Cena: Pollo marinato: come prepararla in modo perfetto Martedì Colazione: Fit: come renderlo buono con ...La ricetta odierna è una rivisitazione di una classica preparazione che prevedeo zucchine fritte, scamorza, sugo di pomodori rossi e parmigiano. Quanto alle verdure, ...irresistibile...