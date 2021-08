Real Madrid, Kroos chiama Mbappé: «Non mi sorprenderei se arrivasse» (Di domenica 8 agosto 2021) Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, ha parlato nella sua intervista del possibile arrivo del francese in Spagna Intervistato dalla BILD, il centrocampista del Real Madrid Toni Kroos ha analizzato il tema mercato, parlando di alcuni giocatori accostati ai blancos in queste ultime settimane: «Preferisco parlare di acquisti che sono già stati ufficializzati , ma siccome il Real vuole sempre i migliori, non mi sorprenderei se Mbappé arrivasse. Insieme a lui, Haaland è certamente il giocatore più interessante sul ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 agosto 2021) Toni, centrocampista del, ha parlato nella sua intervista del possibile arrivo del francese in Spagna Intervistato dalla BILD, il centrocampista delToniha analizzato il tema mercato, parlando di alcuni giocatori accostati ai blancos in queste ultime settimane: «Preferisco parlare di acquisti che sono già stati ufficializzati , ma siccome ilvuole sempre i migliori, non mise. Insieme a lui, Haaland è certamente il giocatore più interessante sul ...

