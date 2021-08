Più di mille, a ballare con coca ed ectasy: chiusa una discoteca di Rimini (Di domenica 8 agosto 2021) Ballavano in oltre mille la notte scorsa in una discoteca di Rimini, in violazione di ogni normativa anti-Covid. Per questo, e per altre violazioni riscontrate, la Polizia locale di Rimini ha disposto... Leggi su feedpress.me (Di domenica 8 agosto 2021) Ballavano in oltrela notte scorsa in unadi, in violazione di ogni normativa anti-Covid. Per questo, e per altre violazioni riscontrate, la Polizia locale diha disposto...

