Napoli-Ascoli oggi in tv: data, orario e diretta streaming Amichevole 2021 (Di domenica 8 agosto 2021) Il Napoli, a meno di venti giorni dall’inizio del campionato di Serie A 2021/2022, si prepara a disputare una nuova Amichevole contro l’Ascoli. Gli uomini guidati dal tecnico Luciano Spalletti, in vista della prima giornata di campionato contro il Venezia, scenderanno in campo nella giornata odierna di domenica 8 agosto alle ore 17:30. La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Canale 8; mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale attraverso un live testuale. SEGUI IL LIVE DEL MATCH TUTTE LE AMICHEVOLI DEI CLUB DI SERIE A SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021) Il, a meno di venti giorni dall’inizio del campionato di Serie A/2022, si prepara a disputare una nuovacontro l’. Gli uomini guidati dal tecnico Luciano Spalletti, in vista della prima giornata di campionato contro il Venezia, scenderanno in campo nella giornata odierna di domenica 8 agosto alle ore 17:30. La partita sarà trasmessa intv in esclusiva su Canale 8; mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale attraverso un live testuale. SEGUI IL LIVE DEL MATCH TUTTE LE AMICHEVOLI DEI CLUB DI SERIE A SportFace.

Advertising

sscnapoli : ?? #NapoliAscoli sarà trasmessa in diretta esclusiva su Canale 8 #Abruzzo21 ? ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ?? Domenica 8 agosto alle 17:30 Napoli-Ascoli. ?? Biglietti in vendita dalle 17:00 ?? - NotizieIN : DIRETTA TV: Milan-Real Madrid Streaming Barcellona-Juventus Gratis, dove vederle? Oggi Napoli-Ascoli e Parma-Inter - CalcioIN : DIRETTA TV: Milan-Real Madrid Streaming Barcellona-Juventus Gratis, dove vederle? Oggi Napoli-Ascoli e Parma-Inter - familynapoli : RT @sscnapoli: ?? #NapoliAscoli sarà trasmessa in diretta esclusiva su Canale 8 #Abruzzo21 ? ?? #ForzaNapoliSempre -