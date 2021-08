Montpellier-Marsiglia interrotta: lancio di oggetti in campo (VIDEO) (Di domenica 8 agosto 2021) Succede di tutto nel corso di Montpellier-Marsiglia, match della prima giornata di Ligue 1. La partita è stata interrotta sul parziale di 3-2 a causa del lancio di oggetti in campo. L’arbitro Jeremy Pignard ha sospeso la gara e le squadre sono rientrate negli spogliatoi. Un brutto episodio che macchia il ritorno del pubblico negli stadi francesi. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle novità legate al match e sulle possibili sanzioni in arrivo. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021) Succede di tutto nel corso di, match della prima giornata di Ligue 1. La partita è statasul parziale di 3-2 a causa deldiin. L’arbitro Jeremy Pignard ha sospeso la gara e le squadre sono rientrate negli spogliatoi. Un brutto episodio che macchia il ritorno del pubblico negli stadi francesi. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle novità legate al match e sulle possibili sanzioni in arrivo. SportFace.

Advertising

forzaroma : Caos in #MontpellierMarsiglia: #Under in gol all'esordio, poi partita interrotta - calciomercatoit : ?? Partita tra #Marsiglia e #Montpellier sospesa per lancio di bottigliette - Penna74 : Bentornati allo stadio. Hanno lanciato una bottiglietta durante l'esultanza del terzo gol ed ora match sospeso tra… - CalcioPillole : L'#Olympique Marsiglia vince 3-2 contro il #Montpellier della prima giornata di #Ligue1. Star della serata Dimitri… - varanasi_baby : Prima partita di campionato di Ligue 1, l’arbitro sospende la partita tra il Montpellier e l’Olympique Marsiglia pe… -