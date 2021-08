Monte dei Paschi, cosa si rischia con la mossa di Draghi (Di domenica 8 agosto 2021) Su Mps Super Mario si è tolto la medaglia d’oro del banchiere centrale pur di risolvere in fretta un problema nato per l’insipienza di via Nazionale. Con la diligente complicità del suo scudiero, il ministro dell’Economia Daniele Franco, anche lui ex Banca d’Italia, trascurando che Monte dei Paschi è ben amministrata, il governo ‘intima’ di consegnare a UniCredit entro il 31 dicembre, un Istituto ripatrimonializzato. Gli oneri dell’operazione, pari a circa 8-10 miliardi di euro, restano ovviamente a carico del bilancio pubblico. Siamo certi che la banca più antica del mondo, ripulendosi come del resto sta già facendo dal contenzioso, non possa invece ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 8 agosto 2021) Su Mps Super Mario si è tolto la medaglia d’oro del banchiere centrale pur di risolvere in fretta un problema nato per l’insipienza di via Nazionale. Con la diligente complicità del suo scudiero, il ministro dell’Economia Daniele Franco, anche lui ex Banca d’Italia, trascurando chedeiè ben amministrata, il governo ‘intima’ di consegnare a UniCredit entro il 31 dicembre, un Istituto ripatrimonializzato. Gli oneri dell’operazione, pari a circa 8-10 miliardi di euro, restano ovviamente a carico del bilancio pubblico. Siamo certi che la banca più antica del mondo, ripulendosi come del resto sta già facendo dal contenzioso, non possa invece ...

Advertising

matteosalvinimi : ??LIVE DA FIRENZE Il collegio di Siena dove si candida Letta sarà contendibile. Sulla pelle dei cittadini toscani, e… - emergenzavvf : Doppio intervento dei #vigilidelfuoco nel lucchese: individuati e portati al sicuro con l’elicottero Drago 53 due e… - borghi_claudio : Stiamo chiedendo in aula informativa urgente per la questione Monte dei Paschi. #MPS - RussianMike31 : RT @StefanoDonati27: Quindi il Barça prende Aguero e Depay senza cedere nessuno, alza il monte ingaggi e improvvisamente ad agosto si sorpr… - solonews1011 : RT @MarcoRizzoPC: «Eccoci qua oggi a parlare di Mps – Monte dei Paschi di Siena, che è venuta alla cronaca anche per la candidatura del seg… -