Messi dice addio al Barça “Non sono pronto | immaginavo altro finale”

(Di domenica 8 agosto 2021) BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – “La verità è che è difficile per me dopo tanti anni, dopo aver trascorso tutta la mia vita qui. Non, non è come avevo pensato”. Così Lionelin lacrime in conferenza stampa al Camp Nou per parlare dell’al Barcellona. “Devo direa tutto questo dopo 21 anni, vado via con mia moglie e tre bambini catalano-argentini. Questo club è stato così buono con me, mi ha dato così tanto”, ha aggiunto il fuoriclasse argentino. “successe tantissime cose belle. Ho dato tutto per questa maglia, perchè diventasse il migliore del mondo. ...