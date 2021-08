M5S | Conte | “Ci faremo sentire con voce ferma e chiara La nuova squadra arriverà a settembre”

(Di domenica 8 agosto 2021) “Non ho alcuna intenzione di utilizzare a fini personali l’investitura ricevuta da questa amplissima partecipazione degli iscritti. Voglio rafforzare le competenze trovate nel Movimento. La. Sarà la testimonianza di un grande rinnovamento, con l’inserimento di un centinaio di nuove figure”. È quanto ha detto al Fatto il neo presidente del M5S, Giuseppe. Con Di Maio, assicura, “non c’è alcun dualismo. Nel nuovo Movimento non ci saranno governisti e anti-governisti. Lavoreremo tutti per offrire leale collaborazione al Governo di un Paese che ...

Advertising

VittorioSgarbi : #movimento5patacche Conte eletto presidente del M5S: «Ora girerò tutta l’Italia». Al guinzaglio di Casalino. @stampasgarbi @Adnkronos - petergomezblog : M5s, Conte eletto presidente. Il videomessaggio dell’ex premier: “Ce la metterò tutta per restituire dignità alla p… - HuffPostItalia : Giuseppe Conte: 'Se vogliono cambiare la Cartabia votino in massa M5S' - chrcapuano : RT @NDecristofaro: Avete finito di cagare il cazzo alle decisioni interne del #M5S? #grillo #Conte - Bianca34874951 : RT @tempoweb: Con 62mila voti grillini Conte adesso si crede Napoleone #m5s #conte @lefrasidiosho #8agosto #osho #iltempodioshø #iltempoquo… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Conte

Dal segretario Pd Enrico Letta arrivano i 'complimenti e un grande in bocca al lupo da tutti noi a Giuseppeper l'elezione a Presidente del'. Mentre Goffredo Bettini, tra i sostenitori del ...Enrico Letta si complimenta con l'elezione "farlocca" di Giuseppe, nuovo leader del, e commette il più classico degli autogol. La platea dem insorge per la "sviolinata": il segretario Pd viene letteralmente sommerso da insulti e "vaffa" stile grillino. All'...“Non ho alcuna intenzione di utilizzare a fini personali l’investitura ricevuta da questa amplissima partecipazione degli iscritti. Voglio rafforzare le ...Caro direttore, su Mps Super Mario si è tolto la medaglia d’oro del banchiere centrale pur di risolvere in fretta un problema nato per ...