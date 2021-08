L’inno, la bandiera e quei simboli capaci di risvegliare un amore antico (Di domenica 8 agosto 2021) Anni fa una mia conoscente berlinese mi raccontò cosa fu per i tedeschi vivere il Mondiale 2006 disputato in casa. Di colpo, mi disse, tutta la Germania fu colorata di nero, rosso e giallo. Le bandiere tedesche spuntarono fuori ovunque, dalle finestre alle piazze. A prima vista sembrerebbe un fenomeno normale, una semplice dimostrazione di tifo calcistico durante una competizione internazionale. In realtà, fu molto più di questo. Ascoltando le parole della mia amica, mi resi conto che per i tedeschi quelle settimane di calcio furono un momento per esprimere qualcosa che, fino a quel momento, era stata repressa: l’amor di patria. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 8 agosto 2021) Anni fa una mia conoscente berlinese mi raccontò cosa fu per i tedeschi vivere il Mondiale 2006 disputato in casa. Di colpo, mi disse, tutta la Germania fu colorata di nero, rosso e giallo. Le bandiere tedesche spuntarono fuori ovunque, dalle finestre alle piazze. A prima vista sembrerebbe un fenomeno normale, una semplice dimostrazione di tifo calcistico durante una competizione internazionale. In realtà, fu molto più di questo. Ascoltando le parole della mia amica, mi resi conto che per i tedeschi quelle settimane di calcio furono un momento per esprimere qualcosa che, fino a quel momento, era stata repressa: l’amor di patria. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato ...

