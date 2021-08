Inter | striscione Curva Nord al Tardini | “Allenatore e giocatori | avete il nostro sostegno Da voi vogliamo…”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 8 agosto 2021) Le ultime vicende di mercato hanno profondamente scosso il mondo. Dopo la cessione di Hakimi e quella imminente di Lukaku l’incertezza in casa nerazzurra regna sovrana. Per tale motivo la, presente alper l’amichevole contro il Parma, ha contestato la società. Tuttavia non è mancato un messaggio di incoraggiamento pere squadra. Infatti, dagli spalti è apparso il seguente: “Mister eil. Da voi ci aspettiamo unione, sudore e ...