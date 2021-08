Inter, clamoroso dall’Inghilterra. Arriva un’altra cessione? (Di domenica 8 agosto 2021) Secondo il Times il Tottenham sarebbe in trattativa con l’Inter per l’acquisto di Lautaro Martinez. Il giornale inglese parla di un’offerta di 60 milioni di sterline (circa 70 milioni di euro), ma i nerazzuri avrebbero richiesto al club londinese 90 milioni di euro per l’attaccante argentino. Una notizia bomba che, se confermata, avrebbe ancor più del clamoroso se si pensa all’ormai imminente partenza anche di Lukaku. La coppia Lu-La, fondamentale per lo scudetto appena vinto, sembrerebbe destinata a scioglersi completamente, lasciando una grossa voragine da colmare nella squadra di Simone Inzaghi. Il team di Sportitalia attualmente avrebbe smentito ... Leggi su rompipallone (Di domenica 8 agosto 2021) Secondo il Times il Tottenham sarebbe in trattativa con l’per l’acquisto di Lautaro Martinez. Il giornale inglese parla di un’offerta di 60 milioni di sterline (circa 70 milioni di euro), ma i nerazzuri avrebbero richiesto al club londinese 90 milioni di euro per l’attaccante argentino. Una notizia bomba che, se confermata, avrebbe ancor più delse si pensa all’ormai imminente partenza anche di Lukaku. La coppia Lu-La, fondamentale per lo scudetto appena vinto, sembrerebbe destinata a scioglersi completamente, lasciando una grossa voragine da colmare nella squadra di Simone Inzaghi. Il team di Sportitalia attualmente avrebbe smentito ...

