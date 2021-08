Il trucco dell'”ultimo sforzo” (Di domenica 8 agosto 2021) Un anno e mezzo di convivenza con un virus insidioso e pericoloso, ma non in verità più dei tanti che l’umanità ha conosciuto lungo la sua plurimillenaria storia, imporrebbe un sano pragmatismo e poca retorica. A questa regola dovremmo attenerci tutti, ma in primo luogo coloro che per ruolo istituzionale hanno il compito di mettere in atto le politiche di gestione e contenimento del virus. Avendo fatto la scelta, in sé abbastanza irrazionale, di inseguire il virus con le sue molteplici varianti per sgominarlo, prestando poco attenzione al lato pur importante delle cure per chi malauguratamente l’infezione la contrae, ci si è messi in un gorgo ove è appunto il nostro nemico ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 8 agosto 2021) Un anno e mezzo di convivenza con un virus insidioso e pericoloso, ma non in verità più dei tanti che l’umanità ha conosciuto lungo la sua plurimillenaria storia, imporrebbe un sano pragmatismo e poca retorica. A questa regola dovremmo attenerci tutti, ma in primo luogo coloro che per ruolo istituzionale hanno il compito di mettere in atto le politiche di gestione e contenimento del virus. Avendo fatto la scelta, in sé abbastanza irrazionale, di inseguire il virus con le sue molteplici varianti per sgominarlo, prestando poco attenzione al lato pur importantee cure per chi malauguratamente l’infezione la contrae, ci si è messi in un gorgo ove è appunto il nostro nemico ...

Advertising

ZZiliani : Davanti alla spaventosa implosione del #Barcellona (e immaginate la #Juve se #Exor non avesse fatto 700 milioni di… - NicolaPorro : L’incontro a Palazzo Chigi, con la batosta di #Draghi all’ego di #Conte e il trucco dell’ex premier per non sembrar… - EnricoAncillott : La #Lucarelli all'inizio dell'operazione di trucco.... - Gastone_derolla : RT @francdisa: Vignetta antivaccinista, primi dell’Ottocento, James Gillray (via Stefano Trucco) - francdisa : Vignetta antivaccinista, primi dell’Ottocento, James Gillray (via Stefano Trucco) -

Ultime Notizie dalla rete : trucco dell Modelli e topoi della donna pirata (5) ... ribadiamolo, sulle Mary e Anne di Johnson e dell'immaginario condiviso dei lettori), ancora una ... talora, persino per gli animali (l'uccello agami, avvicinato con un trucco dal compagno Carmaux per ...

Venezia 78: il poster ufficiale di Qui Rido Io, il film con Toni Servillo ... e mostra il volto di Toni Servillo mentre sfoggia il trucco da teatro del grande maestro ... Nel cast del film, oltre che il già citato Servillo , anche Maria Nazionale, Cristiana Dell'Anna , Antonia ...

Il trucco dell'”ultimo sforzo” Nicola Porro MAGICO ULIXE L’ESPOSITORE SENZA TRUCCO Una volta aperto a 180° Ulixe può accogliere al suo interno un qualsiasi oggetto da esposizione, come una bottiglia di vino, un paio di occhiali, una penna importante... Una volta chiuso, il prodotto ...

Benedetta Parodi lontana da luci e trucco: in vacanza al naturale, si mostra così Benedetta Parodi lontana da luci e trucco: in vacanza al naturale, l’amatissima conduttrice si mostra così. Benedetta Parodi lontana da luci e trucco: in vacanza al naturale, l’amatissima conduttrice ...

... ribadiamolo, sulle Mary e Anne di Johnson e'immaginario condiviso dei lettori), ancora una ... talora, persino per gli animali (l'uccello agami, avvicinato con undal compagno Carmaux per ...... e mostra il volto di Toni Servillo mentre sfoggia ilda teatro del grande maestro ... Nel cast del film, oltre che il già citato Servillo , anche Maria Nazionale, Cristiana'Anna , Antonia ...Una volta aperto a 180° Ulixe può accogliere al suo interno un qualsiasi oggetto da esposizione, come una bottiglia di vino, un paio di occhiali, una penna importante... Una volta chiuso, il prodotto ...Benedetta Parodi lontana da luci e trucco: in vacanza al naturale, l’amatissima conduttrice si mostra così. Benedetta Parodi lontana da luci e trucco: in vacanza al naturale, l’amatissima conduttrice ...