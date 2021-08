Green pass: certificati Vaticano, anche il Papa ha il suo (Di domenica 8 agosto 2021) Dopo il riconoscimento di qualche giorno fa da parte della Ue, anche il Vaticano in questi giorni sta dotando tutti coloro che si sono vaccinati nel piccolo Stato del 'Green pass'. anche il Papa, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 8 agosto 2021) Dopo il riconoscimento di qualche giorno fa da parte della Ue,ilin questi giorni sta dotando tutti coloro che si sono vaccinati nel piccolo Stato del ''.il, ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green Pass in Vaticano, anche il Papa ha il suo Anche Papa Francesco ha il suo Green Pass. Dopo il riconoscimento di qualche giorno fa da parte della Ue, anche il Vaticano in que anche per i fedelisti giorni sta dotando tutti coloro che si sono vaccinati nel piccolo Stato del '...

Zorzi finisce nel corteo no vax : minacciato di morte I no vax in Italia sono pochi ma fanno molto rumore e sono degli habitué delle piazze, tanto più da quando è stato introdotto l'obbligo di mostrare il Green pass nella maggior parte dei luoghi della socialità. Uno di questi cortei è stato incrociato anche da Tommaso Zorzi , che mentre passeggiava per Milano si è imbattuto in una di queste ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Green pass: dai ristoranti alle scuole e ai mezzi di trasporto. Il nuovo Dl Covid Attualmente, secondo quanto risulta dalla piattaforma nazionale Dgc, sono provvisti di green pass 61 milioni di italiani Il green pass per la gestione della nuova fase epidemica. Con le nuove misure i ...

I presidi chiedono 8mila segretari per gestire il green pass Per gestire l’introduzione del Green pass nelle scuole serve un ‘plotone’ di 8 mila nuovi segretari. Il rischio, altrimenti - avvertono i presidi - è che mentre si scarica sugli istituti un’altra mole ...

