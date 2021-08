Covid: Bertolaso, ‘1 su 4 vaccinato in Lombardia, macchina funziona e a Ferragosto non si ferma’ (Di domenica 8 agosto 2021) “Un italiano su 4 è vaccinato in Lombardia”. A dirlo all’Adnkronos è Guido Bertolaso, coordinatore per la campagna vaccinale in Lombardia, commentando i dati relativi alle vaccinazioni, che vedono la Lombardia al top per le dosi somministrate. “La macchina funziona e non smetterà di farlo nemmeno a Ferragosto – sottolinea Bertolaso -. E’ un risultato di squadra, ma ancora tanto c’è da fare, il vaccino è un’arma che funziona contro il Covid e i dati della Lombardia lo dimostrano”. ... Leggi su italiasera (Di domenica 8 agosto 2021) “Un italiano su 4 èin”. A dirlo all’Adnkronos è Guido, coordinatore per la campagna vaccinale in, commentando i dati relativi alle vaccinazioni, che vedono laal top per le dosi somministrate. “Lae non smetterà di farlo nemmeno a– sottolinea-. E’ un risultato di squadra, ma ancora tanto c’è da fare, il vaccino è un’arma checontro ile i dati dellalo dimostrano”. ...

