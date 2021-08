Calciomercato Salernitana, richieste troppo alte per Simy (Di domenica 8 agosto 2021) Calciomercato Salernitana, i campani sulle tracce del bomber nigeriano, ma il costo del cartellino è troppo elevato: i dettagli La Salernitana è in cerca di un attaccante per puntare alla salvezza. Tornati in Serie A dopo un ventennio, i campani sono alla ricerca di un profilo di esperienza per rinforzare il reparto e la lista dei nomi si è ridotta a due obiettivi: Gianluca Caprari della Sampdoria e Nwankwo Simy del Crotone. Per il secondo, però, c’è l’ostacolo cartellino, visto che i calabresi intendono incassare almeno 7 milioni di euro. Una cifra troppo elevata per le casse della ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 agosto 2021), i campani sulle tracce del bomber nigeriano, ma il costo del cartellino èelevato: i dettagli Laè in cerca di un attaccante per puntare alla salvezza. Tornati in Serie A dopo un ventennio, i campani sono alla ricerca di un profilo di esperienza per rinforzare il reparto e la lista dei nomi si è ridotta a due obiettivi: Gianluca Caprari della Sampdoria e Nwankwodel Crotone. Per il secondo, però, c’è l’ostacolo cartellino, visto che i calabresi intendono incassare almeno 7 milioni di euro. Una cifraelevata per le casse della ...

Advertising

DiMarzio : #Crotone | Per #Simy opportunità di giocare in #Liga - FilippoRubu00 : ??#Salernitana, la richiesta da parte del #Crotone per Nwankwo #Simy ???? è di 7M. Cifra ritenuta elevata dalla squadr… - SampNews24 : #Caprari o #Simy? La #Salernitana riflette: le cifre dell’operazione a confronto - ilpodsport : #Calciomercato Calciomercato Salernitana, accelerata per Caprari #ilpodsport - Cucciolina96251 : RT @Daniele20052013: Cosenza in B: rinforzi da Juve, Atalanta, Fiorentina, Genoa, Lazio, Salernitana e Spezia -