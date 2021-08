Calciomercato Lazio, settimana prossima decisiva per Kostic (Di domenica 8 agosto 2021) In dirittura d’arrivo la trattativa che porterà Kostic alla Lazio, la settimana prossima firmerà il contratto che lo legherà ai biancocelesti Calciomercato Lazio – Un altro giocatore in arrivo. Maurizio Sarri sta per avere l’esterno tanto desiderato. Stando a quanto riporta Tuttomercatoweb.com la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per la firma di Kostic con la Lazio. Per permettere l’inserimento in rosa del classe ’92 sarà necessario liberare uno slot da extracomunitario e Kamenovic ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 agosto 2021) In dirittura d’arrivo la trattativa che porteràalla, lafirmerà il contratto che lo legherà ai biancocelesti– Un altro giocatore in arrivo. Maurizio Sarri sta per avere l’esterno tanto desiderato. Stando a quanto riporta Tuttomercatoweb.com lapotrebbe essere quellaper la firma dicon la. Per permettere l’inserimento in rosa del classe ’92 sarà necessario liberare uno slot da extracomunitario e Kamenovic ...

Advertising

rolandinoANZIO : RT @spicciar: L’#Inter è fortunata che ci siano squadre pronte a pagare #Lukaku & co. a prezzo di mercato. Nel 2002 le milanesi si misero d… - AndreaPietrafu2 : RT @spicciar: L’#Inter è fortunata che ci siano squadre pronte a pagare #Lukaku & co. a prezzo di mercato. Nel 2002 le milanesi si misero d… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #Lazio, il motivo dell'assenza di #LuisAlberto: cosa filtra verso la prima di #SerieA ? - SOSFanta : ?? #Lazio, il motivo dell'assenza di #LuisAlberto: cosa filtra verso la prima di #SerieA ? - MastroSenad : Calciomercato della #Lazio seguito dal Mastro essere tipo: 'A regà ma quanta probabilità ci sta che va via Kouliba… -