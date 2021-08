Calciomercato – L’agente di Lautaro spegne le voci: “Vuole restare all’Inter” (Di domenica 8 agosto 2021) Le ultime sul Calciomercato dell'Inter. Lautaro Martinez al Tottenham? Ci pensa l'agente dell'argentino a spegnere le voci Leggi su pianetamilan (Di domenica 8 agosto 2021) Le ultime suldell'Inter.Martinez al Tottenham? Ci pensa l'agente dell'argentino are le

Advertising

ManuBaio : La #Fiorentina pronta a blindare #Vlahovic. Previsto un incontro con l'agente a Firenze. Verrà proposto ricco contr… - SkySport : Inter-Lautaro Martinez, l'agente: 'Resta in nerazzurro, è felice in Italia' #SkySport #Inter #LautaroMartinez - calciomercatoit : ??In esclusiva a - andreastoolbox : Inter Lautaro Martinez, l'agente: 'Resta in nerazzurro, è felice in Italia' - Fprime86 : RT @SkySport: Inter-Lautaro Martinez, l'agente: 'Resta in nerazzurro, è felice in Italia' #SkySport #Inter #LautaroMartinez -