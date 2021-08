Barcellona-Juventus | le formazoni ufficiali

(Di domenica 8 agosto 2021) Trofeo Gamper tra. Alla Johan Cruyff Arena prima gara del Barça senza Messi in partenza verso il PSG. Queste le formazioni(4-3-3): Neto; Dest, Piqué, Araujo, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, Demir; Griezmann, Braithwaite, Memphis. All. Koeman(4-4-2): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Ramsey, Bernardeschi; Morata, Ronaldo. All. Allegri. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

tancredipalmeri : Rabiot alla Juventus a zero; doppio ingaggio rispetto al PSG: “Capolavoro imprenditoriale”. Deligt alla Juventus… - juventusfc : «Ci siamo allenati bene, con entusiasmo e voglia. Una bella sfida, fra due grandissimi club, spero che giocheremo d… - DiMarzio : Le parole di Massimiliano #Allegri alla vigilia di @FCBarcelona-@juventusfc: #Dybala resta a Torino - Cucciolina96251 : RT @GiovaAlbanese: La #Juventus a Barcellona dovrebbe schierarsi ancora con un 4-3-3: da capire se sarà più mezzala #Cuadrado o #Bernardesc… - StefanoDiscreti : Per il #Barcellona inizia ufficialmente l’era del dopo #Messi #Juventus -

Un 5 - 0 incredibile, momentaneo, quello maturato nei primi 27 di gioco, con quattro reti da parte delnel primo quarto d'oro: troppo forte il team catalano rispetto alla, le ...LE FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 3 - 3): Neto; Dest, Araujo, Piqué, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, Demir; Braithwaite, Griezmann, Depay. All. Koeman(4 - 3 - 3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, De Ligt, ...18:31 - ALCUNI NAZIONALI IN CAMPO NEL TROFEO GAMPER - Questa sera, Massimiliano Allegri farà giocare anche i nazionali per mettere loro minuti nelle gambe. Tra i titolari si vedranno De Ligt, Ramsey, ...Barcellona Juventus, le formazioni ufficiali: ecco le scelte dei due allenatori per il trofeo Gamper. Ecco i 22 titolari.