"Abbandonato dal padre. E quando poco fa lo ha chiamato...". Fausto Desalu, il dramma e l'orgoglio: la confessione di mamma Veronica (Di domenica 8 agosto 2021) Tra gli uomini del momento c'è Fausto Desalu, velocista azzurro che fa parte della staffetta che ha vinto lo storico oro nella 4x100 a Tokyo 2020. Un trionfo inatteso e ancor più bello, quello messo a segno da lui, Marcell Jacobs, Filippo Tortu e Lorenzo Patta. E così si indaga sulla storia di quest'uomo del momento. Una storia non semplice: la mamma, Veronica, oggi fa la badante. Ma il suo passato è stato durissimo. "Sono venuta in Italia al seguito di mio marito, che cercava una vita migliore per tutti noi. Avevo già una figlia, che oggi ha 31 anni e vive in Africa, qui è nato Fausto ma due anni ...

