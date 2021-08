Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 7 agosto 2021)DEL 7 AGOSTOORE 15.20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; NUOVI AGGIORNAMENTI DELLA SITUAZIONE LUNGO LE PRINCIPALI AUTOSTRADE, DOVE PROSEGUE L’ESODO ESTIVO IN USCITA DALLA CITTA’; SULLA A1 TRATTO-NAPOLI PERMANE TRAFFICO INTENSO TRA LA A24-TERAMO A VALMONTONE VERSO NAPOLI; SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE TRA ARDEATINA E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA SULL’A1 FIRENZECODE PER INCIDENTE ALTEZZA CASELLO ORTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI IN CHIUSURA, SEMPRE CON RIFERIMENTO ...