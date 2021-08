Una Sara Sidle più coraggiosa che mai nel nuovo trailer di CSI | Vegas

(Di sabato 7 agosto 2021) Sono passati ben 6 anni dalla conclusione di CSI: Scena del crimine. La serie tv fu così amata dal grande pubblico che, nonostante gli interessi siano cambiati, la produzione ha deciso di riprendere in mano il progetto e di dare avvio a un revival intitolato CSI:. Sappiamo che i fan dello show potranno ritrovare sia volti noti della serie originale e sia new entry. Questa mossa sarà in grado sia di attirare l’attenzione dei più nostalgici, sia di spingere gli amanti del crime a dare attenzione alla serie tv. Ieri 5 agosto, è stato diffuso unteaserche si concentra sul personaggio di...

Advertising

rtl1025 : ??E' record assoluto di medaglie alle #Olimpiadi per l'Italia. Nel karate specialità kumite 75 kg a #Tokyo2020… - LiaCapizzi : E' OROOO per Gigi Busà Il Gorilla di Avola è IL più forte. La finale che vale un romanzo tra 2 leggende del karate… - Tg3web : Una tavola calda di duemila anni fa, così è stato definito il 'Termopolio', ritrovato recentemente a Pompei e che s… - RobertaSR7 : RT @BarillariDav: Quanti sono i morti di questa nuova malattia chiamata 'nessuna correlazione' ? I medici sono colpevoli del drastico calo… - Teresa12401552 : RT @DinoGiarrusso: ?? CON CONTE, COL CUOREI! ?? I nostri iscritti hanno espresso la propria fiducia a una persona ONESTA, competente e perbe… -

Ultime Notizie dalla rete : Una Sara

Il Fatto Quotidiano

Per queste persone verrà creata'certificazione digitale dedicata' e finché non sarà disponibile si potrà presentare il certificato cartaceo. Come si ottiene il green pass e cosa è l'authcode? ...Ma se il tampone ai fini del contenimento del contagio ti dàmaggiore sicurezza rispetto al vaccino, allora mi chiedo: ma l'obiettivo della campagna del governo è fermare il contagio o vendere i ...L'Africa sta bagnando il naso a tutti gli altri continenti. Infatti la Nigeria è seconda solo agli Stati Uniti in quanto a trading di Bitcoin.Auto 25 Mag Audi sta lavorando alla sesta generazione della sua A4; ci sarà anche una versione e-tron 100% elettrica che... Economia e mercato 24 Mag Smartphone, ma non solo. A tre anni esatti dal deb ...